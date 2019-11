Un Beerus italiano eccita i fan di Dragon Ball Super grazie a un cosplay minaccioso

Il Dio della Distruzione che fece la sua prima apparizione durante il film Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei è diventato man mano una presenza preponderante nel mondo delle sfere del drago, figurando come uno dei personaggi più importanti del recente anime midquel Dragon Ball Super.

Nonostante sia molto più giovane rispetto a personaggi introdotti tanti anni fa nell'universo di Akira Toriyama, Beerus si è già guadagnato alcuni seguaci grazie al suo carattere e alle sue abilità. Il Dio della Distruzione, solitamente accompagnato dall'angelo Whis, si presenta stavolta tutto solo in un cosplay a tema Dragon Ball Super.

Durante la manifestazione del Romics il fan italiano Akira.9977 ha deciso di portare il suo travestimento di Beerus. Niente di cartoonesco però, perché il Beerus di Akira ha un aspetto molto realistico e minaccioso. Si lascia in Dragon Ball Super a comicità del personaggio per portare nel mondo reale solo la brama di combattere.

In posa per un duello, si nota come il Beerus del cosplay che potete vedere in calce sia stato presentato con una calzamaglia poi ridecorata con diversi elementi sul torso, mentre la testa è quella che presenta più dettagli, tra i quali il muso e gli occhi che aggiungono una buona dose di minaccia. Cosa ne pensate di questo cosplay tricolore?

In attesa di notizie su Dragon Ball Super 2 e su un ampliamento della storia di Beerus, i fan stanno ingannando il tempo con vari cosplay come quello di Caulifla e Kale.