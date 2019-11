La bella Ale_Hikaru con un cosplay di Dragon Ball Z porta in vita Vegeta

Il principe dei saiyan introdotto con Dragon Ball Z è un personaggio orgoglioso e che ha segnato indubbiamente l'opera di Akira Toriyama. Dopo il suo primo scontro con Goku, Vegeta è cambiato poco a poco passando per le saghe di Freezer, Cell e Majin Bu e le sue caratteristiche lo hanno reso una figura molto amata dai lettori dell'opera.

Ciò comporta quindi tante fan art e cosplay a tema Vegeta. Il saiyan di Dragon Ball Z arriva di nuovo nella vita reale con la cosplayer Ale_Hikaru. La ragazza ha deciso di dare un altro tocco al personaggio, rivisitandolo in chiave femminile come possiamo vedere nelle foto in calce.

La cosplayer ha infatti postato sul suo account Instagram due foto dove un Vegeta donna con l'armatura saiyan che aveva la prima volta che è comparso si prepara a combattere. Nella prima delle immagini, Ale_Hikaru è pronta a combattere nonostante l'armatura danneggiata, nella seconda invece la vediamo con una posa più neutra e ripresa completamente, con la coda attaccata alla vita. Cosa ne pensate del cosplay di Vegeta?

Dragon Ball Z è la seconda serie animata tratta dal manga Dragon Ball di Akira Toriyama, adattando dai volumi 17 al 42. Fu trasmesso subito dopo la prima serie animata ogni mercoledì dal 26 aprile 1989 fino al 31 gennaio 1996 e immediatamente prima dell'originale Dragon Ball GT. Ora il franchise sta proseguendo con Dragon Ball Super, opera midquel il cui manga sta segnando un punto di svolta per Vegeta.