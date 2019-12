Una bella cosplayer di My Hero Academia fa tornare l'attenzione su Mei Hatsume

Kohei Horikoshi ha introdotto in My Hero Academia non solo eroi nel senso stretto del termine, ma anche altri ragazzi e ragazze facenti parte di corsi di studio diversi. Un esempio sono quelli di educazione generale di cui fa parte Hitoshi Shinso, ma c'è anche il dipartimento di ricerca e sviluppo con la folle Mei Hatsume.

I fan hanno potuto fare la conoscenza della giovane durante il Festival Sportivo che si tenne nei primi volumi di My Hero Academia, quando cercò in ogni modo di mettere in mostra i suoi "gioiellini" aiutando Deku nella seconda fase del torneo. Sparita poi dalla storia, è tornata esplosivamente in occasione dei miglioramenti da apportare alle tute dei protagonisti.

In questo ritorno fu messo anche in scena la sua femminilità grazie a un simpatico siparietto con Deku e Uraraka, e questa femminilità è stata portata in vita grazie all'ultimo cosplay della famosa Elixabeth Rage. La cosplayer ha scelto di vestire i panni della ragazza di My Hero Academia, come potete vedere in calce: capelli rosa, occhiali e gadget vari mentre il resto del costume si limita a una canotta e un pantalone da meccanico con tanto di chiave inglese rossa.

Vi piace il cosplay, e vi piacerebbe se Mei Hatsume tornasse nella serie? Non perdetevi gli ultimi cosplay con Ochaco Uraraka e Himiko Toga in versione natalizia.