La bella Erina Nakiri di Food Wars prende vita con un cosplay tutto italiano

Food Wars: Shokugeki no Soma è uno dei manga e anime più famosi dello scorso decennio. Nato dalla mente di Yuto Tsukuda e disegnato dalla magistrale penna di Shun Saeki, ha tenuto banco per quasi sette anni su Weekly Shonen Jump. Incentrata sulla cucina, ha fatto innamorare i fan dei suoi personaggi, specie quelli femminili.

Disegnati con grazia e sensualità dal mangaka, molte delle ragazze di Food Wars: Shokugeki no Soma hanno conquistato il pubblico. Tra esse c'è la coprotagonista e rivale principale Erina Nakiri, posseditrice del Palato di Dio, che man mano nella storia si avvicinerà sempre di più al protagonista Soma.

Nonostante il manga sia terminato, Food Wars: Shokugeki no Soma ha ancora tanti fan nel globo, anche in Italia. Proprio una cosplayer nostrana ha deciso di portare nella realtà Erina Nakiri con un cosplay che potete vedere in calce. Ritratta nel parco Giardino Sigurtà di Verona, la cosplayer Neku_nee impersona Erina con la classica divisa scolastica della Totsuki. Vi piace la ragazza immersa nello scenario naturale?

La quarta stagione di Food Wars ha portato tanti cambiamenti nella serie che saranno parte fondante anche di Food Wars stagione 5, in arrivo ad aprile 2020 e che adatterà in versione animata tutti gli ultimi volumi dell'opera.