La bella Kaguya-sama in un cosplay della modella russa Ays

Lo scorso anno, nonostante lo scoppio in Giappone della pandemia, Kaguya-sama: Love is War 2 andò in onda senza problemi e si concluse con i 12 episodi programmati. Così come la prima, anche le puntate trasmesse lo scorso anno raccolsero il favore del pubblico che ha apprezzato la vita alla Shuchiin di Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane.

I due protagonisti di questo rom-com seinen si sono sfidati innumerevoli volte a colpi di intelligenza per convincere l'altro a dichiararsi, senza successo. Le loro battaglie mentali hanno però conquistato sicuramente gli spettatori che hanno eletto Kaguya una delle protagoniste migliori di un rom-com.

La protagonista di Kaguya-sama: Love is War ha ricevuto anche vari cosplay. La bellezza che Shirogane esalta nel manga e nell'anime è stata ripresa dalla modella russa Mk.Ays, che ha postato sul suo account Instagram alcune foto con la meravigliosa vice presidente del consiglio studentesco della Shuchiin.

Il cosplay di Kaguya Shinomiya che potete osservare in basso è diventato virale grazie alla cura mostrata nella realizzazione. I capelli neri e lunghi sono stati raccolti col fazzoletto rosso, mentre risaltano gli occhi color rubino che sono tanto amati da Shirogane. Il resto della foto si chiude con la divisa nera e bianca con fiocco rosso dell'accademia privata per menti geniali. E voi vi dichiarereste subito a questa Kaguya?