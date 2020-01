La bella Tia Harribel di Bleach prende vita con un fedelissimo cosplay

L'universo di Bleach ha subito uno stop importante con la conclusione del manga nel 2016. L'opera di Tite Kubo purtroppo non ha avuto riscontri con una nuova serie animata, nonostante sia richiestissima dai fan, che hanno inevitabilmente rallentato lo sviluppo dell'universo e dei personaggi.

Come dimostrato però dalle light novel Can't Fear Your Own World e dal videogioco Bleach: Brave Souls, Bleach è ancora richiestissimo. Non a caso tanti appassionati non smettono di vestire i panni di tanti protagonisti e antagonisti dell'opera, come ad esempio quelli dedicati a Ichigo Kurosaki. Ma anche altri personaggi ricevono ancora rappresentazioni, come Tia Harribel, terza espada.

L'arrancar è stata portata in vita da Lexisz.h, cosplayer brasiliana che ha deciso di portare una Harribel dopo che ha scatenato tutto il suo potere dopo la Resurrecion. Scompare quindi la maschera che copre la parte inferiore del volto e inizia a sviluppare a Tiburon, spadone che mantiene nel braccio destro e che ha la forma di un dente di squalo. Il resto del vestito riproduce fedelmente il particolare vestito della espada più potente, come potete vedere in calce.

Il fandom di Bleach ha chiesto più volte a gran voce che la storia torni in versione animata, ma alla Jump Festa 2020 non ci sono stati risvolti in merito.