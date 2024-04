Belle animazioni o storia entusiasmante: cosa rende migliore un anime?

La popolarità raggiunta dagli anime ha contribuito a una consolidazione del medium in varie parti del mondo, ad una straordinaria crescita del settore e ad un maggior coinvolgimento degli appassionati. In rete si trovano spesso dibattiti nati da questioni interessanti, come il confronto tra l’importanza delle animazioni e della storia in un anime.

Proprio su questo argomento si è venuta a creare una discussione tra appassionati giapponesi. Ovviamente sono nati due fronti, chi sostiene che le animazioni hanno più peso rispetto ad una costruzione narrativa accurata e articolata, e chi invece crede fermamente il contrario.

I sostenitori della prima idea hanno argomentato sottolineando come le animazioni di qualità possono trasmettere meglio le emozioni agli spettatori, creare empatia tra loro e i personaggi, migliorare l’immersione e rendere, di conseguenza, la storia più interessante anche se parte da premesse di trama deboli.

D’altra parte, invece, chi sostiene la superiorità della storia lo fa perché questa potrebbe riuscire a compensare il lato tecnico sufficiente o scadente delle produzioni, conquistando l’attenzione degli spettatori a tal punto da convincerli a seguire una serie che non vanta un comparto visivo accattivante o di alta qualità. Inoltre, molti hanno voluto sottolineare come saper creare buoni personaggi è una delle chiavi per intrattenere e creare un legame diretto con gli spettatori.

Questo genere di confronti è ricorrente nel mondo dell’intrattenimento audiovisivo, o anche dei videogiochi, dove spesso si formano schieramenti di chi assegna un valore maggiore alla giocabilità, o di chi valorizza di più la grafica o la storia di un titolo. Qual è la vostra opinione a riguardo? Quale componente tra storia e animazioni ha maggior peso nella riuscita di un’opera? Fatecelo sapere nei commenti.

Per concludere, ricordiamo che il governo italiano ha eliminato i fondi per i Cartoon Made in Italy, e vi lasciamo alle ultime preoccupanti novità sul futuro degli anime.

Su Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti di oggi.