Belle: arriva la versione home video del film di Hosoda, ecco quando sarà disponibile

Belle la nuova pellicola d’animazione firmata dal regista Mamoru Hosoda, famoso per i suoi lavori nei corti di Digimon Adventure e nei film Mirai e The Boy and the Beast, si è rivelato un buon lungometraggio, ricevendo un’ottima accoglienza dai fan, e dopo mesi di attesa si prepara ad arrivare nel mercato home video in diverse versioni.

Si tratta infatti di ben tre edizioni distinte, come specificato dalla casa di distribuzione americana GKIDS nel post presente in fondo alla pagina. Oltre alle classiche versioni DVD e Blu-ray, la cui uscita è prevista per il 17 maggio 2022, sarà possibile acquistare una copia digitale download-to-own della pellicola due settimane prima, quindi dal 3 maggio, sul sito ufficiale del distributore.

Ma non è tutto, in quanto GKIDS ha confermato la collaborazione con Target per la realizzazione di una steelbook esclusiva, che sarà sempre disponibile dal 17 maggio. Inoltre, per celebrare la pubblicazione, GKIDS ha condiviso un nuovo trailer piuttosto dettagliato di Belle, mostrando alcune delle scene più intense e spettacolari della pellicola.

Per concludere ricordiamo che sono stati pubblicati 2 poster esclusivi del film.