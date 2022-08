BELLE: il drago riceve una prestigiosa statua nella città dove è ambientato il film

Mamoru Hosoda, veterano del settore dell’animazione, è riuscito a conquistare milioni di spettatori grazie alla fenomenale regia e sceneggiatura dimostrate con film quali Mirai, candidato a miglior film d’animazione agli Oscar del 2019, e col più recente BELLE, al centro di un’importante iniziativa proprio nella città dove è ambientato.

Ochi, una piccola cittadina nella prefettura di Kochi, è stata scelta da Hosoda come ambientazione per BELLE, e da qualche giorno ospita un monumento celebrativo dedicato ad uno dei personaggi più rappresentativi della pellicola: il drago, o meglio la manifestazione digitale nel social in realtà virtuale conosciuto come U di un ragazzo. La connessione istantanea che lega la protagonista al drago è uno degli aspetti centrali del film, e per questo il Yokogurayama Natural Forest Museum ha deciso di ospitare una statua alta circa 2 metri della creatura.

Realizzata dagli artisti di Kaiyodo Co., la statua ha avuto un costo complessivo, considerando anche il trasporto, di 62.100 dollari americani. Questo strepitoso omaggio attirerà sicuramente molti turisti nella cittadina di Ochi, e lo stesso sindaco ne è sicuro: “Speriamo che chiunque visiti la città dopo aver visto il film comprenda quanto sia importante la natura di Ochi, e che le loro esperienze possano essere un catalizzatore per trasmetterle alle generazioni future”.

Alla cerimonia di presentazione della statua era presente anche Hosoda in persona, come potete vedere dalla foto presente in calce, che non ha esitato a ribadire la bellezza del posto: “quando tre anni fa venni ad Ochi, sentii di essere inciampato nell’ambientazione per il mio film”.