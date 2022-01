Belle, finalmente una nuova data di uscita per il film di Mamoru Hosoda

Il nuovo film di Mamoru Hosoda Belle è stato mostrato in anteprima al Festival di Cannes 2021, poche ore prima dell'uscita nei cinema giapponesi. Terminata la proiezione il regista di Belle ha ricevuto quattordici minuti di standing ovation, una delle più lunghe degli ultimi anni, e negli USA si parla già di nomination ai Premi Oscar 2022.

Mamoru Hosoda è un regista giapponese che si è ormai da tanti anni fatto un nome nel mondo degli anime al livello di Hayao Miyazaki o Makoto Shinkai. Sono diversi i titoli che sono arrivati anche in occidente e che sono stati acclamati da pubblico e critica, come il recente Mirai e il precedente Wolf Children. Il regista ha però da pochissimo lanciato la sua ultima fatica, il film animato Belle.

Lo scorso aprile Belle si è mostrato in un trailer, facendoci apprezzare la magia del nuovo mondo digitale creato da Mamoru Hosoda. Il film, che è stato in Giappone il 16 luglio 2021, si è poi mostrato in altri modi, con key visual e ulteriori video di Belle che ci hanno fatto entrare ancora di più nella creazione dello studio cinematografico di Hosoda.

Qualche minuto fa Anime Factory ha annunciato la nuova data per il lancio italiano del film: Belle arriverà nei cinema italiani a partire dal 17 marzo 2022, a solo poco più di un mese a partire da oggi.

Il film anime racconta la storia di Suzu, una liceale di 17 anni, che vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu scopre un mondo virtuale noto come [U], dove assume il ruolo di Belle, un avatar che in poco tempo le permette di diventare una cantante di fama mondiale. All’improvviso una misteriosa creatura, un drago, appare davanti a lei e insieme, intraprendono un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della loro vera natura.

Belle è già il film di maggior successo di Mamoru Hosoda e dopo la possibile vittoria di qualche altro premio la sua fama potrebbe indubbiamente aumentare. Ricordiamo anche che Belle ha trionfato al Locarno Film Festival, vincendo il 1° Kids Award.