Belle è il film di maggiore successo di Mamoru Hosoda, superato The Boy and the Beast

Belle, il nuovo film anime di Mamoru Hosoda presto disponibile anche in Italia, ha raggiunto quota 5,87 miliardi di yen (€50 milioni circa) incassati dopo due mesi nelle sale giapponesi, cifra che gli ha permesso di diventare il film di maggiore successo del regista, superiore persino all'ottimo The Boy and the Beast del 2015.

Mamoru Hosoda è uno degli astri nascenti del cinema giapponese. Dopo anni di successi di critica con film come Summer Wars, Wolf Children e Mirai, l'autore ha finalmente raggiunto il successo commerciale con Belle, guadagnando miliardi e mantenendosi saldamente in testa al box office per più di un mese. Il film gli è anche valso una standing ovation di 14 minuti al Festival di Cannes 2021.

Con il suo nome sempre più conosciuto anche in occidente, dove ha appena ricevuto un primo premio al Locarno Film Festival e una nomination per "Miglior Film" al 65° London Film Festival, Hosoda può finalmente godersi il suo meritato successo, aspettando la possibile nomination ai Premi Oscar 2022.

Belle racconta la storia di Suzu, una ragazza che dopo aver perso la madre decide di abbandonare il canto, la sua più grande passione. Sola e depressa, la ragazza ritrova sé stessa dopo aver utilizzato U, un social network dove inizia a improvvisare concerti con il nome fittizio di "Belle".