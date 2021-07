Belle sempre meglio in Giappone: 1° posto al box office e 2,5 miliardi di yen incassati

Belle, il nuovo film anime di Mamoru Hosoda e Studio Chizu, diventerà presto il film di maggiore successo del regista giapponese, o almeno questo sembrano indicare i dati del box office dopo i primi due weekend. Dopo un lancio straordinario con 900 milioni di yen incassati in due giorni, infatti, il film è quasi riuscito a triplicare gli incassi nel corso della seconda settimana.

Belle ha guadagnato 2,4 miliardi di yen (€18.500.000 circa) da sabato 17 a domenica 25 luglio, ovvero nell'arco dei primi nove giorni nelle sale. La pellicola ha già superato gli incassi totali di film del calibro di Gintama: The Final Movie, Violet Evergarden: The Movie e Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, e probabilmente supererà presto i 5,8 miliardi di yen di Wolf Children, il più grande successo di Mamoru Hosoda.

Belle racconta la storia di Suzu, una diciasettenne che vive nelle campagne della Prefettura di Kochi insieme al padre, dopo aver perso la madre in giovane età. Depressa e sola, la ragazza perde lentamente la passione per il canto ereditata dalla madre, fino a quando un giorno non accede al mondo virtuale di "U", dove inizia a improvvisare concerti con il nome fittizio di "Belle". Il film è stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes dove ha ricevuto una standing ovation di quattordici minuti. Koch Media porterà il film in Italia tra 2021 e 2022.

E voi cosa ne dite? Felici del successo di Mamoru Hosoda? Diteci la vostra nei commenti, e se non l'avete ancora fatto, non perdetevi l'intervista dove l'autore parla del collega Hayao Miyazaki.