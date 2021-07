Belle: I primi tre minuti del film di Mamoru Hosoda condivisi su YouTube

Manca poco all'arrivo di Belle, il film di Mamoru Hosoda. Nel frattempo è stato pubblicato un video di YouTube in cui è possibile vedere i primi tre minuti del lungometraggio prodotto dallo studio Chizu.

Il filmato, che trovate in calce alla notizia insieme ad un poster dedicato alla protagonista, sarà online per le prossime 48 ore e permette ai fan di avere una prima anteprima del prossimo e atteso film di Mamoru Hosoda. Nel video, condiviso su YouTube, è presente una scena ambientata ad U, mondo virtuale al centro delle vicende del lungometraggio e in cui si esibisce Belle, l'alter ego virtuale della protagonista Suzu. Per chi non conoscesse la trama, il film ci mostrerà la storia di Suzu, ragazza giapponese che ha recentemente perso sua madre. Questa tragedia la porterà ad allontanarsi sempre di più dal padre e ad abbondonare la sua passione per la musica, fino a quando non scopre U, un mondo virtuale in cui crea il suo alter ego Belle, diventando una cantante famosa.

In Giappone Belle sarà proiettato nelle sale a partire dal prossimo 16 luglio, mentre è già stato annunciato che Koch Media distribuirà Belle in Italia, anche se ancora non conosciamo la data di uscita esatta.