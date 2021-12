Belle nominato alla 49esima edizione degli Annie Awards in diverse categorie

L'ASIFA Hollywood - The International Animated Film Society ha svelato le nomination per i prossimi Annie Awards. Questi vengono assegnati solo ai migliori film di animazione dell'anno in particolari categorie, un pò come i premi Oscar.

Tra i film nominati del 2021, Belle di Mamoru Hosoda compare in ben 5 categorie differenti. Il lungometraggio anime narra la storia di Suzu, giovane diciassettenne che vive il lutto della propria madre in maniera tragica, allontanandosi anche dalla loro passione comune: la musica. Attraverso il social U, Suzu ritorna a cantare grazie al suo alter ego Belle, raggiungendo il successo.

Belle è stato finalista al 65° London Film Festival, altro grande traguardo di questa splendida pellicola. Agli Annie Awards, nella categoria "Miglior Film Indie" Belle è accompagnato in nomination da altri due film giapponesi, ovvero Fortune Favors Lady Nikuko di Ayumu Watanabe e Pompo: The Cinéphile di Takayuki Hirao, oltre a The Summit of the Gods di Patrick Imbert. Le altre categorie in cui è stato nominato Belle sono "Miglior Direzione", "Miglior Scrittura", "Miglior Production Design" e "Miglior FX".

Belle è già il film di maggior successo di Mamoru Hosoda, ma dopo la possibile vittoria di qualche altro premio la sua fama potrebbe indubbiamente aumentare. Ricordiamo che Belle ha trionfato al Locarno Film Festival, vincendo il 1° Kids Award.