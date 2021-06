Belle: il nuovo anime di Mamoru Hosoda arriverà in Italia con Koch Media

Mamoru Hosoda è un regista giapponese che si è fatto un nome nel mondo degli anime. Sono diversi i titoli che sono arrivati anche in occidente e che sono stati acclamati da pubblico e critica, come il recente Mirai e il più vecchio Wolf and Children. Il regista sta però per pubblicare la sua ultima fatica, l'anime Belle.

Ad aprile Belle si è mostrato in un trailer, facendoci apprezzare la magia del nuovo mondo creato da Mamoru Hosoda. Il film, che sarà distribuito in Giappone il 16 luglio 2021 a meno di rinvii dell'ultima ora causati dalla pandemia Covid-19 nell'arcipelago, si è poi mostrato in altri modi, con le key visual e gli ulteriori video di Belle che ci hanno fatto entrare ancora di più nella creazione dello studio cinematografico di Hosoda.

Negli scorsi giorni, Variety ha anche rivelato che è in programma una distribuzione in diversi paesi del mondo per Belle. Nel Regno Unito se ne occuperà Anime Limited, in Francia invece Wild Bunch, Contracorriente in Spagna, Selmer in Scandinavia e infine Koch Media porterà Belle in Italia e nei paesi a lingua tedesca. Altri distributori si occuperanno invece dell'America Latina, Repubblica Ceca, Russia, paesi baltici, Australia e Nuova Zelanda.

Siete pronti a gustarvi il ritorno di Hosoda in Italia?