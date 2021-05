Belle: il nuovo film di Hosoda si mostra in un nuovo trailer e immagini promozionali

Nella giornata di ieri Studio Chizu ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione, e delle immagini promozionali, per BELLE, pellicola diretta da Mamoru Hosoda, regista di Wolf Children e Mirai, ed è stata inoltre confermata la data d'uscita del film in questione, previsto per il 16 luglio nelle sale giapponesi.

Lo spot che potete trovare nel post presente in fondo alla pagina è stato trasmesso nella giornata di ieri dopo il broadcast Kinyo Road Show dedicato al film Titanic, per poi essere condiviso sui social dalle pagine ufficiali dello studio cinematografico fondato dallo stesso Hosoda e Yuchiro Saito nell'aprile 2011. Tra le molte persone coinvolte nell'ambizioso progetto si trova anche Jin Kim come character designer, il quale ha lavorato anche per grandi produzioni Disney.

Sono stati anche annunciati i doppiatori che ricopriranno i ruoli di alcuni dei personaggi principali, e secondari, tramite le immagini che trovate sempre in calce. Ryo Narita ricoprirà il ruolo di Shinobu Hisatake, Shota Sometani sarà invece Shinjiro Chikami, mentre Tina Tamashiro e la vocalist Rira Ikuta daranno la voce rispettivamente a Ruka Watanabe e Hiroka Betsuyaku. Inoltre lo staff ha diffuso anche l'immagine di Justian, leader del gruppo di vigilanti conosciuto come Justice, e alcuni bozzetti realizzati da Jin Kim per il personaggio di Belle.

Stando a quanto confermato dallo studio: "Mamoru Hosoda e Jin hanno sempre rispettato l'uno il lavoro dell'atro, e si sono conosciuti per la prima volta quando Mirai ricevette la nomination agli Oscar di Los Angeles. In quella circostanza promisero che un giorno avrebbero lavorato insieme dal punto di vista creativo, e finalmente quell'obiettivo sembra essersi realizzato con BELLE."

In attesa di più informazioni sulla pellicola, vi lasciamo al primo trailer di BELLE con dettagli sulla trama, e vi lasciamo alla nostra recensione di Wolf Children.