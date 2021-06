Belle: il nuovo film di Mamoru Hosoda debutta a luglio, confermata la trasmissione IMAX

Il distributore giapponese TOHO ha annunciato che Belle, il nuovo film anime scritto e diretto dal talentuoso Mamoru Hosoda, sarà distribuito anche in un buon numero di sale IMAX. Per il regista giapponese autore di Mirai e Wolf Children si tratta di una prima volta, e per festeggiare l'evento è stato condiviso un bellissimo poster originale.

Belle arriverà in Giappone il 16 luglio 2021, e si presenta come il progetto più ambizioso di Hosoda, almeno stando alle parole di Yohann Comte, co-fondatore dell'azienda cinematografica Charades. Considerando che Mirai è riuscito a guadagnarsi una nomination ai Premi Oscar 2018, è normale che ci sia grande attesa per il prossimo lavoro del regista, che fortunatamente arriverà anche in Italia con Koch Media.

Nel caso in cui non conosceste l'opera, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Suzu è una diciasettenne che vive nelle campagne della Prefettura di Kochi insieme al padre, dopo aver perso la madre in giovane età. In passato la ragazza amava cantare, ma la morte della madre - che le aveva trasmesso la passione per il canto - le ha creato una sorta di blocco. Nel momento in cui Suzu si rende conto che scrivere musica era il suo unico scopo di vita, improvvisamente scopre una realtà virtuale conosciuta come "U" in cui decide di assumere il nome di Belle. Suzu si rende conto che nel momento in cui si trova dentro U, nei panni di Belle, riesce a cantare nuovamente, e diventa velocemente una star. Ma questa sorpresa non durerà a lungo poiché, poco tempo dopo, una misteriosa creatura a forma di drago appare davanti a lei".

Belle debutterà in Giappone a luglio, e arriverà in occidente entro l'inverno. TOHO ha annunciato che il film sarà trasmesso in almeno 38 sale IMAX nel giorno di lancio, e che la permanenza nelle sale sarà valutata di mese in mese. Un grandissimo traguardo per Hosoda, ormai pronto a confermarsi con questo nuovo lungometraggio.