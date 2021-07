Belle, grande onore per Hosoda: il film sarà proiettato in anteprima al Festival di Cannes

A due anni dalla candidatura all'Oscar ricevuta per Mirai, Mamoru Hosoda è pronto a tornare al cinema con Belle, il suo nuovissimo film anime in uscita a luglio. Questa volta, però, il giovane regista giapponese ha gli occhi del mondo addosso, e il suo nuovo progetto è addirittura stato scelto per un'anteprima internazionale al Festival di Cannes.

Nel momento della stesura dell'articolo, accedendo al sito web del Festival di Cannes è possibile notare un gigantesco banner dedicato al nuovo film di Hosoda, che a quanto pare farà parte della selezione per la 74° edizione del festival. Secondo quanto riportato dall'organizzazione, la pellicola sarà trasmessa in anteprima mondiale il 15 luglio 2021, ventiquattr'ore prima della distribuzione in Giappone, e sarà uno dei tre film d'animazione scelti per la selezione ufficiale insieme a Where is Anne Frank di Ari Folman e The Summit of the Gods di Patrick Imbert.

"Belle è il film che ho sempre sognato di creare", ha dichiarato Mamoru Hosoda durante un'intervista, "è una pellicola che oggi posso creare soprattutto grazie all'esperienza accumulata con i miei lavori precedenti. Nel film esploro il romanticismo, l'azione e la suspense, ma anche temi più profondi come la vita e la morte. Spero che possa essere un grande spettacolo per tutti". Vi ricordiamo che Belle arriverà anche in Italia con Koch Media.