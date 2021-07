Belle, ottimo debutto in Giappone: il film di Mamoru Hosoda incassa 1 miliardo nel weekend

Mamoru Hosoda può festeggiare un altro grande traguardo raggiunto da Belle, il suo nuovo film anime, dopo l'inaspettata standing ovation ricevuta al Festival di Cannes. Il nuovo lungometraggio dall'autore di Mirai e Wolf Children, infatti, ha incassato poco meno di un miliardo di yen nel primo weekend di proiezione in Giappone, una cifra decisamente superiore alle aspettative.

Secondo quanto riportato dall'account Twitter ufficiale del film, Belle ha venduto 600.000 biglietti e incassato circa 900 milioni di yen (€7.000.000 circa) tra sabato 17 e domenica 18 luglio 2021, un risultato assolutamente straordinario per un film per cui già si parla di possibile nomination ai Premi Oscar. Le recensioni dei critici seguono la scia di quelle pubblicate in occidente dopo l'anteprima di Cannes, con voti che oscillano su una media di 4/5 o 8/10, poco sotto l'eccellenza.

Per darvi qualche metro di paragone, Violet Evergarden, uno dei film anime più apprezzati dell'ultimo anno, ha incassato 550 milioni di yen nel primo weekend, mentre Gintama: The Final Movie ed Evangelion 3.0+1.0 hanno incassato rispettivamente 500 e 800 milioni nei primi tre giorni. Belle ha registrato il miglior debutto dell'ultimo anno dopo Demon Slayer: Mugen Train, capace di incassare 1,34 miliardi di yen nel giorno di debutto e la spaventosa cifra di 4,62 miliardi di yen nel primo weekend.

In tutti i casi, Hosoda può consolarsi con un lancio storico, il migliore della sua carriera. La sua pellicola sarà disponibile presto anche in occidente, Italia compresa, dove sarà distribuita in sala da Koch Media.