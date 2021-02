Belle: ecco le prime immagini del film di Hosoda nel nuovo trailer

Nuove informazioni riguardanti il film Belle vengono diffuse dallo Studio Chizu. Andiamo insieme a vedere le prime immagini ed il video promozionale della nuova pellicola ideata dal regista Mamoru Hosoda.

Il famoso autore e cofondatore del suddetto studio d'animazione in passato diresse svariati lungometraggi come Summer Wars ed il più recente Mirai, dopo il quale aggiornò i fan su un suo successivo progetto. Alla fine del 2020 venne quindi fatto l'annuncio ufficiale svelando il titolo internazionale del nuovo anime: Belle.

L'opera in patria verrà conosciuta col nome Ryuu to Sobakasu no Hime ed un primo trailer, diffuso tramite il canale YouTube ufficiale, ne mostra alcune scene. Esso è riportato in copertina a questa news e con la sua visione possiamo avere un primo assaggio delle nuove ambientazioni e di alcuni personaggi che verranno presentati nell'estate del 2021.

Insieme al filmato promozionale è stata condivisa anche un'immagine, riportata al termine della news, sulla quale figurano una ragazza, probabilmente la protagonista, ed una mostruosa creatura. Il personaggio principale si chiamerà Suzu e la storia narrerà la sua scoperta del mondo virtuale "U" nella quale entrerà con un avatar di nome Belle e dove incontrerà il misterioso essere dalle sembianze simili ad un drago.

