Belle, prima da sogno a Cannes: 14 minuti di standing ovation per il film di Mamoru Hosoda

Belle, il nuovo film di Mamoru Hosoda, è stato mostrato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2021, poche ore prima dell'uscita nei cinema giapponesi. Una volta terminata la proiezione il regista ha ricevuto quattordici minuti di standing ovation, una delle più lunghe degli ultimi anni, e negli USA già si parla di nomination ai Premi Oscar 2022.

In calce potete dare un'occhiata ai primi istanti della standing ovation, registrati dal critico di The Telegraph Robbie Collins, che nella sua recensione ha valutato il film con cinque stelle su cinque. Tra gli altri, The Hollywood Reporter definisce la pellicola come "sbalorditiva" e con "animazioni eccezionali", mentre IndieWire elogia l'immaginario e la grande passione di Hosoda.

Mamoru Hosoda ha recentemente dichiarato che Belle è il film che ha sempre sognato di realizzare, e al momento sembra che il suo sogno abbia buone chance di finire in lizza per i Academy Awards 2022. Naturalmente al momento è ancora presto per fare previsioni, ma il regista è già finito una volta tra i finalisti agli Oscar con l'ottimo Mirai, quindi non parliamo di nulla di impossibile.

Belle è disponibile da oggi in Giappone, anche nelle sale IMAX, e Koch Media ha già confermato che il film verrà portato anche in Italia tra 2021 e 2022.