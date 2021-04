BELLE: primo trailer per il nuovo film dal regista di Mirai e Wolf Children

Tra i registi di animazione più famosi al mondo un ruolo di primo piano lo ha il celebre Mamoru Hosoda. Recentemente il maestro è è tornato dietro la macchina da presa con un nuovo progetto intitolato BELLE. Il debutto della pellicola è atteso durante il corso di quest'anno ed è già disponibile un primo trailer promozionale.

Il famoso registra dietro il commovente Wolf Children ha lavorato negli ultimi anni in silenzio per il suo nuovo film che uscirà in Giappone in estate. Il progetto appare molto ambizioso dal momento che Jin Kim, conosciuto per aver lavorato a titoli di Walt Disney Studio come Frozen e Big Hero 6, ha collaborato per il character design del film. Inoltre, il mondo di U è stato inventato da un architetto e designer emergente con sede a Londra, Eric Wong. In più, Cartoon Saloon, lo studio di animazione irlandese dietro Wolfwalkers, ha contribuito alla realizzazione della pellicola.

Un team tutto internazionale per un lungometraggio estremamente ambizioso. Lo staff descrive la trama di BELLE quanto segue: "La protagonista, Suzu, è una diciasettenne che vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la memoria a seguito della morte della madre in giovane età. Lei ama cantare con la madre più di ogni altra cosa al mondo, ma dopo la morte della madre perde la capacità di farlo. Non passò molto tempo prima che lei e suo padre iniziassero ad allontanarsi poco alla volta e sempre di più, finché Suzu non chiuse il suo cuore al resto del mondo. Nel momento in cui Suzu si rende conto che scrivere musica era il suo unico scopo di vita, improvvisamente scopre una realtà virtuale conosciuta come "U" in cui decide di assumere il nome di Belle. Suzu si rende conto che nel momento in cui si trova dentro U, nei panni di Belle, riesce a cantare nuovamente. E mentre si dedica alla sua musica nel mondo virtuale, velocemente diventa una star di U. Ma questa sorpresa non durerà a lungo poiché, poco tempo dopo, una misteriosa creatura a forma di drago appare davanti a lei."

E voi, invece, cosa ne pensate di BELLE? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Prima di salutarvi vi rimandiamo alla nostra recensione di Mirai, il precedente lavoro di Mamoru Hosoda.