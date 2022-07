BELLE: tre edizioni da collezione per l'ultimo capolavoro di Mamoru Hosoda

L’atmosfera da sogno di BELLE, ultimo film scritto e diretto da Mamoru Hosoda e realizzato dallo Studio Chizu, sta per approdare anche in delle spettacolari edizioni home video. Anime Factory ha infatti presentato attraverso un video dedicato l’arrivo sul mercato di tre cofanetti da collezione, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.

A partire dal 22 settembre 2022 saranno disponibili la Ultralimited Edition, l’edizione 4K UHD Blu-ray e la Limited Edition DVD, vediamole tutte nel dettaglio. Venduta al prezzo di 59,99 euro, esclusivamente sullo store online di Anime Factory, la Ultralimited Edition presenta un cofanetto numerato, una versione in Blu-ray 4K UHD del film, un Blu-ray bonus, il CD con la colonna sonora e quattro illustrazioni speciali che riprendono alcuni dei momenti più significativi della pellicola. Inoltre, saranno presenti un booklet con approfondimenti e dettagli sulla produzione, e una speciale intervista al regista Mamoru Hosoda.

Successivamente si trova la steelbook Blu-ray 4K UHA + Blu-ray e le quattro illustrazioni di cui sopra, che sarà venduta al prezzo complessivo di 34,99 euro. Come ultima edizione home video disponibile troviamo la Limited Edition DVD, al prezzo di 19,99, contenente il film e le quattro illustrazioni. Fateci sapere cosa ne pensate, e quale edizione prenderete, nei commenti. Infine vi lasciamo alla nostra recensione di BELLE, e ad uno speciale sull'evoluzione del lavoro di Mamoru Hosoda.