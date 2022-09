La bellezza di Shoko Komi in questo video cosplay di Takomayuyi

La dolcezza di Komi Can't Communicate si è accattivata la simpatia di tanti spettatori nelle scorse stagioni. L'anime, tratto dall'omonimo manga scritto e disegnato da Tomohito Oda, è stato uno dei più apprezzati grazie a un mix di situazioni serie e comiche, generate dal problema di socialità della protagonista Shoko Komi.

La ragazza, tanto bella quanto afflitta da un disturbo da ansia sociale, è riuscita però a trovare un amico in Hitohito Tadano, che la sta aiutando pian piano ad aprirsi con gli altri. Già nella prima stagione di Komi Can't Communicate si intravede la ragazza che riesce a farsi alcuni amici, a uscire e a sperimentare cose sempre nuove, in un invito alla socialità e al godersi gli anni da studente liceale.

La cosplayer Takomayuyi ha deciso di vestire i panni di questa protagonista ma senza limitarsi ai classici scatti, bensì realizzando un vero e proprio video. Unendo varie scene anche con delle vignette che sembrano davvero estratte dal manga, la ragazza prende vita in questo cosplay di Shoko Komi da Komi Can't Communicate visibile nel post in basso. Il risultato è davvero eccezionale, portando Shoko in ogni posa possibile con la sua divisa scolastica, e anche con il piccolo ma apprezzato accessorio delle orecchie da gatto.

E da qualche mese è possibile trovare la compagnia di Komi con i primi Nendoroid messi sul mercato a lei dedicati.