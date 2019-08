Una bellissima Lunch è protagonista di un cosplay a tema Dragon Ball

I cosplay si stanno recentemente moltiplicando grazie alle sempre più persone coinvolte nell'ambito anime e manga, che decidono di interpretare i propri personaggi preferiti, talvolta anche in versioni particolari, durante le varie convention e fiere. Una cosplayer decide di tornare a vestire i panni di un personaggio di Dragon Ball.

Negli scorsi giorni abbiamo vistoil ritorno di un cosplay virale che vedeva le due saiyan di Dragon Ball Super Kale e Caulifla interpretate dalle due cosplayer Bunny Ayumi e Swimsuit Succubus. Oggi invece è il turno di Artemis Cosplay, con la ragazza che ha deciso di dare vita alla bella Lunch.

Il personaggio che apparì durante le prime fasi di storia di Dragon Ball, con Goku e Crilin che la salvano e la portano dal maestro Muten, diventa in carne e ossa nel cosplay che potete vedere in calce. Artemis Cosplay ha deciso di interpretare la versione bionda e quindi più scalmanata e fiera di Lunch, con i capelli biondi voluminosi e il famoso fiocco rosso in testa, più il top verde.

Non è la prima volta che Artemis Cosplay veste i panni del personaggio, avendolo infatti già fatto in passato insieme ad una Bulma, entrambe vestite da conigliette. In attesa che arrivi anche la versione timida e tranquilla di Lunch con i capelli blu, che ne pensate di questo cosplay a tema Dragon Ball?