Una bellissima statua da collezione di Nezuko di Demon Slayer disponibile al preordine

Se siete dei fan di Demon Slayer non potete non apprezzare il dolcissimo personaggio della sorella di Tanjiro, Nezuko Kamado. Disponibile per il preorder una bellissima statua da collezione del personaggio, diamogli un'occhiata!

La statua da collezione, che trovate in calce alla notizia, è alta 15 cm, è largha 16 cm ed ha una lunghezza di 14 cm. Il prezzo si aggira sugli 82 euro e ce ne sono soltanto 388 unità in tutto il mondo. L'uscita della statua dovrebbe essere verso il mese di Aprile. Se siete intenzionati ad acquistarla, è già disponibile il preorder. La statua riprende Nezuko nella forma da bambina che corre, uno dei momenti più teneri, ma anche tragici della serie di Demon Slayer-Kimetsu no Yaiba. Se vi ricordate, la scena è avvenuta quando la ragazzina viene inseguita da Shinobu Kocho il Pilastro degli insetti e cacciatrice di demoni (qui potete trovare un bellissimo cosplay dedicato a Shinobu e Mitsuri il Pilastro dell'amore) arrivata sul monte Natagumo insieme a Giyu Tomioka, il Pilastro dell'acqua. La scena è divenuta presto popolare grazie ad alcuni meme (che sminuiscono un pò il momento, privandolo un pò del pathos).

L'opera di Demon Slayer sta ancora conoscendo un periodo di enorme successo che ha sorpreso un pò tutti. I volumi del manga di Kimetsu no Yaiba stanno vendendo benissimo anche grazie al supporto del bellissimo anime realizzato da Ufotable.