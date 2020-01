Questa bellissima statua di Nico Robin mostra la sua stima per Luffy

La serie di ONE PIECE ha da poco festeggiato 20 anni dalla pubblicazione dell'anime, e nella Tokyo Tower della capitale giapponese è stata allestita per l'occasione unincredibile mostra , con tanto di statue a grandezza naturale, storyboard originali e riproduzioni di ogni tipo.

Nell'immagine che potete trovare in fondo alla pagina è possibile ammirare la cura posta dagli autori della mostra nel riprodurre uno dei membri dei Mugiwara. L'utente @Chromatomato ha voluto infatti sottolineare come la figure, probabilmente a grandezza naturale, di Nico Robin, sia stata riprodotta talmente bene da trasmettere la stima e il rispetto che l'ex Miss All Sunday ha nei confronti del suo capitano, Monkey D. Luffy.

La saga di Enies Lobby, dove si scopre la verità su Robin, rientra sicuramente tra le più commoventi e toccanti dell'intera epopea creata dal maestro Eiichiro Oda, caratterizzata da momenti unici e memorabili. Luffy sfida addirittura il Governo Mondiale per salvare Nico Robin, convincendola ad urlare di voler vivere, liberandosi per sempre dell'ombra del suo passato.

Luffy non è nuovo a queste azioni, è pronto a difendere con tutte le sue forze i membri della sua ciurma, senza i quali non sarebbe mai riuscito a divenire un pirata con una taglia di 1,5 miliardi di Berry, e di conseguenza un imperatore, titolo importantissimo nel mondo di ONE PIECE.