Un bellissimo artwork di Nezuko da Demon Slayer di Yoshitoshi ABe

Nezuko Kamado è uno dei personaggi più amati della famosissima serie di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'ultimo omaggio al suo personaggio che andiamo a proporvi arriva dall'artista giapponese Yoshitoshi ABe, character design dell'anime Serial Experiments Lain.

L'autore ha utilizzato il suo profilo Twitter per condividere il bellissimo disegno di Nezuko, come potete vedere in calce alla notizia. La ragazza è rappresentata con il classico bavaglio che deve purtroppo portare a causa della sua infelice condizione e che è il fulcro della serie. Infatti è proprio per cercare di salvare sua sorella da una vita orrenda che Tanjiro Kamado ha intrapreso la sua caccia senza quartiere al responsabile della trasformazione di Nezuko, ossia il terribile demone Muzan Kibutsuji. Il disegno di ABe però non ci mostra una versione arrendevole della ragazza, ma al contrario è riuscito a trasmettere la grinta che la ragazzina manifesta sovente nella serie quando si trova ad assistere il fratello nei sanguinosi combattimenti che lo vedono protagonista. Lo sguardo di Nezuko è di sfida, con la mano pronta a scattare in attacco.

L'anime di Demon Slayer sta avendo, come sapete bene, un enorme successo. Oltre 35 milioni di fan giapponesi ha visto la prima serie di Demon Slayer, un dato che ha dell'incredibile se si pensa che poco fa la serie era poco conosciuta. Kadokawa ha anche rivelato che Demon Slayer è l'anime più apprezzato in una recentissima classifica che vede la serie svettare su opere come L'Attacco dei Giganti.