Ecco per voi questo bellissimo cosplay di Nami da One Piece

Nel manga di One Piece non mancano certo i bei personaggi femminili, come tutti ben sappiamo. Uno dei più amati è senza dubbio la giovane navigatrice della Rotta Maggiore e membro dei Mugiwara, ossia Nami. Diamo un'occhiata a questo cosplay dedicato al suo personaggio.

La cosplayer kallisi__vamp ha condiviso sul suo profilo Instagram questo bellissimo cosplay da lei realizzato che mette in mostra tutto il fascino del personaggio creato da Eiichiro Oda per il suo manga. Il risultato è davvero eccezionale e non mancherà di fare felici i fan dell'opera. Recentemente vi abbiamo dato la notizia che Netflix adatterà One Piece con un live action che tutti stiamo aspettando, ma al contempo c'è anche molta preoccupazione al riguardo. Non sarà semplice portare fedelmente lo spirito dell'opera, ecco perchè lo stesso Oda si è sentito di dover rassicurare i fan sulla riuscita del prodotto. Vedremo come andrà a finire nei prossimi mesi. Noi vi aggiorneremo puntulamente su ogni notizia e sugli sviluppi del progetto.

Per quanto riguarda il manga, invece, stiamo assistendo al flashback che narra la vita del potente samurai di Wano, Oden. nel capitolo 971 di One Piece abbiamo avuto nuovi dettagli delle vicende che approfondiscono la storia passata dell'isola dei samurai che i nostri eroi intendono riscattare dalla tirannia dell'Imperatore Kaido e del perfido shogun Orochi. Vi lasciamo con la curiosa notizia di un fan che ha incontrato Eiichiro Oda per caso in un resort. Che colpo di fortuna!