Un bellissimo Funk Pop fan made di Raichu conquista gli appassionati di Pokémon

Pikachu è senza dubbio uno dei Pokémon più importanti, essendo diventato la mascotte dell'intero brand creato da Satoshi Tajiri nel 1996, e ha ricoperto un ruolo fondamentale al fianco del suo giovane allenatore Ash Ketchum nel corso delle numerose stagioni della serie anime.

Il mostriciattolo di tipo elettro sta cominciando la sua avventura nella regione di Galar con il suo fedele allenatore, e amico, Ash. Dopo aver sconfitto la Lega di Alola, i due hanno deciso di dirigersi verso un nuovo "mondo", e nel primo episodio di Pokémon (2019) abbiamo potuto vedere anche la forma pre evolutiva del roditore giallo, Pichu. Molto spesso tuttavia, ci si dimentica della sua forma finale, Raichu, che un fan ha voluto ricreare con un bellissimo Funko Pop personalizzato.

L'utente @ICantTieMyShoelaces ha condiviso su Reddit la sua creazione attraverso delle simpatiche vignette che potete trovare in calce alla notizia, dove Pikachu in seguito alla vicinanza con una pietra tuono si evolve nell'arancione Raichu. Con delle pose molto espressive i due pupazzi hanno ottenuto un successo incredibile tra gli utenti del sito.

Sappiamo che il Pikachu di Ash è restio a trasformarsi. Dopo lo scontro con Lt. Surge, capopalestra di Kanto dei Pokémon di tipo elettro, che aveva come suo asso nella manica proprio Raichu, Ash si è chiesto se fosse davvero necessario far evolvere il suo primo mostriciattolo, decidendo infine di lasciare il piccolo Pikachu nella forma in cui lo aveva conosciuto.



Ricordiamo che Ash ha da poco cominciato il suo viaggio a Galar, e che qui potete trovare la preview dell'episodio 4 di Pokémon (2019), in cui ci sarà l'incontro con Scorbunny, uno dei tre starter della nuova generazione.