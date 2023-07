Un bellissimo tributo all'Attacco dei Giganti nel nuovo film delle Tartarughe Ninja!

Nella recensione del manga L'Attacco dei Giganti abbiamo parlato di quanto quest'opera sarebbe stata influente negli anni a venire e non ci sbagliavamo. Nel nuovo film Tartarughe Ninja: Caos Mutante, in uscita il 30 agosto 2023, c'è un particolare tributo al manga dark fantasy! Vediamolo insieme!

Trent Reznor e Atticus Ross, membri della band industrial rock Nine Inch Nails, si sono occupati delle colonne sonore del nuovo lungometraggio riguardante le tartarughe mutanti nate dalla penna di Eastman e Laird. Il brano, tributo all'opera di Isayama, si chiama "Attack On a Titan", un titolo che rende la reference inequivocabile. Ovviamente non si ispira o campiona nessuna soundtrack dell'anime, quindi l'iomaggio si limita al nome e al mood generale del brano, che suona molto cupo ed inquietante, con un forte uso di sintetizzatori.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è un film che narrerà lo scontro di Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello contro un esercito di mutanti, aiutati nella guerra dall'immancabile amica April O'Neil. Il loro scopo? Salvare New York dalla nuova minaccia che incombe sulla città.

E voi andrete al cinema a vedere questo nuovo film delle Tartarughe Ninja? Cosa ne pensate di questo tributo ad AoT? Fatecelo sapere con un commento! Il brano potete trovarlo sia su Spotify che su YouTube. Nel frattempo non perdetevi la spiegazione completa sull'origine dei titani e sul finale del manga dell'Attacco dei Giganti!