Bem: Become Human, nuovo trailer per il film sequel della famosa serie anime

Bem: Become Human, la pellicola sequel di Bem il mostro umano (2019), ha da poco debuttato nei cinema giapponesi, e pochi istanti fa i ragazzi di Production I.G hanno deciso di promuovere il lungometraggio pubblicando un trailer pieno d'azione. La clip mostra alcune scene clou del film, quindi ovviamente rinnoviamo l'allerta spoiler.

Per chi non lo sapesse, Ben il mostro umano è un famosissimo anime horror che fece la storia in Italia durante gli '80. In Giappone la serie esplose molto prima, tra gli anni '60 e '70, e recentemente i ragazzi di Production I.G hanno provato a riportarla in auge con un ottimo reboot trasmesso nel corso del 2019.

Ben: Become Human è il film sequel del reboot in questione, ed è ambientato due anni dopo la conclusione della prima stagione. Nel corso del film Sonia farà la conoscenza di tale Belum Eyesburg, un mostro umanoide che sembrerebbe essere in tutto e per tutto uguale a Bem. Dopo aver incontrato la detective Sonia, Belum inizia ad avere dubbi sulla propria identità, e le conseguenze di questo evento costringeranno persino Bero e Bera a tornare in azione.

