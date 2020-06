Bem il mostro umano torna al cinema, confermato un film sequel della serie anime del 2019

Bem, Bero e Bera torneranno presto in azione, secondo quanto rivelato poco fa dal sito ufficiale del reboot anime del 2019. I produttori della serie televisiva infatti, hanno confermato che un nuovo film sequel intitolato Bem: Become Human debutterà nelle sale giapponesi questo autunno. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer.

Per chi non lo sapesse, Bem il mostro umano è uno primi anime horror della storia, trasmesso tra il 1968 e il 1969 in Giappone e nella prima metà degli anni '80 in Italia. La serie ricevette un remake nel 2006 ed un reboot completo nel 2019, animato da LandQ Studios e distribuito in occidente da Funimation. Il film in questione è un sequel di questo reboot, e riprenderà esattamente dal finale della prima stagione.

Katsuyuki Konishi, Kensho Ono e la giovane M.A.O torneranno nuovamente per doppiare il trio di protagonisti, mentre la direzione passa dalle mani di Yoshinori Odaka a quelle di Hiroshi Ikehata (Kiratto Pri☆Chan, Space Battleship Tiramisu). Tra gli altri, Atsuhiro Tomioka (One Piece Stampede, Pokémon, Inazuma Eleven) tornerà a curare la sceneggiatura, mentre Mino Matsumoto (Attack on Titan: Junior High, Maria the Virgin Witch) si occuperà del character design. Le animazioni saranno curate dai ragazzi di Production I.G.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece non aveste ancora visto la serie del 2019, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer di Bem distribuito l'anno scorso.