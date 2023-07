Bentornato, Alice! di Shuzo Oshimi sta per concludersi, ecco quando!

Sta per concludersi Bentornato, Alice!, opera di Shuzo Oshimi, serializzata su Bessatsu Shonen Magazine, rivista per ragazzi edita da Kodansha. Il manga, che esplora temi quali la transessualità, l'accettazione della diversità e il difficile rapporto amoroso nel periodo adolescenziale, è edito in Italia da Planet Manga.

A rivelarne la conclusione è stata Kodansha stessa. La casa editrice Giapponese ha annunciato in questi giorni che nel numero di Bessatsu Shonen Magazine di Agosto (uscirà il 9 del mese in Giappone), sarà presente l'ultimo capitolo. L'opera ha iniziato la sua serializzazione l'8 aprile 2020 ed è stata raggruppata in 7 tankobon, l'ultimo dei quali sarà pubblicato ad Ottobre.

La trama narra le vicende di tre amici d'infanzia: Yohei, Kei e Yui. Quello che sembra un classico trio amoroso tra due ragazzi e una ragazza verrà stravolto quando, ritrovandosi al liceo, Kei, appena rientrato in città, si presenterà vestito da ragazza, suscitando in Yohei emozioni contrastanti e una strana confusione. Sarà infatti diviso tra l'amore per Yui e l'amico non-binario.

Elogiato da Chris Cimi, redattore per la rivista Metropolis, che si complimenta con Oshimi per l'abilità nel normalizzare il tema della transessualità, è stato anche criticato dalla stampa oltreoceano - come Anime News Network, che trova il personaggio di Kei come un'amalgama di stereotipi.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito questa serie? Vi è piaciuta? Intanto, per comprendere meglio le sue opere, vi invitiamo ad approfondire Shuzo Oshimi e la sua tormentata adolescenza, periodo della vita che rappresenta un tema cardine delle sue opere.