Il bersaglio degli dei Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission è la piccola Pan?

In Dragon Ball abbiamo assistito a numerose battaglie uno contro uno che hanno coinvolto i lottatori più forti dell'universo. Talvolta le lotte sono state squilibrate a favore di uno o dell'altro sfidante, ma il bene ha alla fine sempre trionfato anche grazie all'aiuto di Goku. In Super Dragon Ball Heroes le cose potrebbero andare diversamente.

Gli Dei della Distruzione sono tra le entità più potenti del mondo di Dragon Ball e non hanno esitato nel mostrare il loro potere anche nella serie anime promozionale Super Dragon Ball Heroes. Con l'arrivo della seconda stagione Big Bang Mission però sembra che all'orizzonte ci sia uno scontro squilibrato tra questi individui e la piccola Pan. Infatti, la piccola figlia di Gohan ha fatto arrabbiare queste divinità ed è il bersaglio di un giuramento di distruzione.

Nell'episodio 1 di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, Pan è riuscita a salvare appena in tempo l'uccello Toki Toki e lo porta lontano prima che le divinità possano ucciderlo. La piccola riesce inoltre a scappare per il rotto della cuffia, lasciando le somme entità incollerite. Pertanto, il gruppo di nuovi nemici ha annunciato che Pan, e naturalmente anche l'universo 7, saranno vittima della collera degli Dei della Distruzione.

Naturalmente Gohan e Goku così come gli altri guerrieri di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission non si lasceranno di certo intimidire da queste minacce e faranno di tutto per salvare Pan e Toki Toki.