Berserk: 10 citazioni dal manga per rivivere la straordinaria epopea di Kentaro Miura

Berserk è un’opera ricca di elementi filosofici e morali, che accompagnano la triste storia di Gatsu ovunque egli vada, alla ricerca della vendetta nei confronti del suo vecchio grande amico Grifis. Per questo abbiamo deciso di ripercorrere l’opera di Miura attraverso dieci frasi in grado di trasportare i fan nell’universo da lui ideato.

Iniziamo con un simpatico omaggio al personaggio di Pak, con la frase “Suvvia! Se me ne vado, questa storia diventa troppo pesante”, come a sottolineare la sua contrapposizione con le azioni di cui Gatsu si macchia continuamente, e la valenza comica e più leggera che l’elfo assume nella storia. Al nono posto si classifica una frase pronunciata da Boid, membro della Mano di Dio che si è sempre distinto parlando filosoficamente, ovvero “Se il destino si fa beffe della saggezza dell’uomo non è sbagliato che l’uomo, tramite il male, si opponga al destino”. Parole dure, capaci di riassumere la storia degli Apostoli, ma soprattutto di Grifis, disposto a sacrificare i suoi compagni pur di sovvertire il destino.

Troviamo poi due pensieri pronunciati da due potenti streghe, Flora e la sua allieva Shilke, che diventerà una preziosa alleata della squadra di Gatsu. La prima è “La magia significa accettare i misteri e studiare il mondo dal suo interno”, che rende evidente l’attenzione con cui Miura ha costruito un universo pieno di elementi magici, misteriosi e mostruosi, ma come pochi individui siano in grado di comprenderli a fondo. La piccola Shilke, invece, ha espresso la propria preoccupazione e teoria sulle capacità straordinarie dimostrate da Gatsu con queste parole “Non importa quanto sia forte, per un essere umano combattere un mostro significa che ha sommerso la sua umanità e si è trasformato in un mostro più grande”.

Proseguiamo con una triste verità notata da Gatsu, e rivolta ai giorni passati al fianco dei suoi compagni della Squadra dei Falchi, e alla sua amata Caska, “Il tempo non ritorna se non nel freddo dolore della memoria”. Passiamo poi a Godor, grande fabbro forgiatore dell’Ammazzadraghi, che descrisse l’odio come “uno di quei luoghi in cui la gente che non riesce ad affrontare la tristezza cerca asilo”. Parlando di obiettivi, e sogni, Gatsu ha detto “Credere in qualcosa per cui dedichereste tutta la vita è meraviglioso”, sottolineando l’aspetto positivo della propria volontà, mentre Grifis, in contrapposizione, ha ammesso “Il sogno ci dà forza e ci tormenta, ci fa vivere e ci uccide”, poche parole ma perfette per riassumere la sua storia, come quella di Gatsu, segnata da morte e rinascita, il cui punto d’incontro si individua nell’Eclissi.

Rimanendo sul tema del tormento, Gatsu continua a rimpiangere di non aver compreso prima i piani di Grifis e degli avversari, con la domanda “Perché me ne accorgo sempre tardi, soltanto quando tutto è perduto?”. Infine, la frase diventata iconica della serie di Berserk, e citata anche in videogiochi, come i Souls di FromSoftware, e altre opere dark fantasy, è una descrizione: “Era un oggetto troppo grande per chiamarlo spada. Troppo spesso, troppo pesante e grezzo. Non era altro che un enorme blocco di ferro”, o, in termini più semplici, la letale Ammazzadraghi.

Fateci sapere se avete in mente altre frasi o citazioni di Berserk dal significato profondo, e se siete d’accordo con quelle riportate qui. In conclusione, ricordiamo che il manga di Berserk è ancora in pausa, e vi lasciamo scoprire cosa nasconde Grifis dietro il suo interesse per Gatsu.