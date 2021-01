Berserk: 3 scene che hanno fatto la storia del fumetto

Uno dei manga più amati al mondo è Berserk, opera di Kentaro Miura in pubblicazione su Young Animal di Hakusensha dai lontani anni '80. Berserk con i suoi 378 capitoli ha avuto tanti momenti emozionanti, scontri epocali e personaggi carismatici e magnetici che ormai sono impressi nella mente di ogni appassionato.

In attesa di Berserk 363 in arrivo nella seconda metà di gennaio in Giappone, rivediamo i momenti clou del manga per scegliere le tre scene più d'impatto di Berserk e che hanno irrimediabilmente segnato la storia.

Il primo momento più importante di Berserk non può essere che la nascita del protagonista. Una fila di cadaveri impiccati a un albero, un'aura di morte enfatizzata dai neri usati da Kentaro Miura, corvi che non attendono altro che banchettare con le carcasse rimaste. Ai piedi dell'albero tetro, sotto uno dei cadaveri penzolanti, un bambino giace con il cordone ombelicale strappato e sangue tutto intorno. Guts è nato nel volume 3, col primo capitolo che dà inizio alla Golden Age.

La seconda scena che scegliamo ci proietta invece più avanti nel tempo e riprende una delle armi più potenti del protagonista: l'armatura del Berserker. Oltre a proteggere, quest'armatura particolare e oscura trae forza dalle emozioni negative di chi la indossa e Guts la usa per scontrarsi e uccidere uno degli apostoli di Griffith, Grunberg. La violenza scaturita deforma i tratti disegnati da Miura, rendendo l'apparizione di Guts in armatura molto inquietante e tenebrosa.

Infine non si può non pensare al momento cardine di Berserk, l'apice del manga e uno dei momenti più belli e significativi del mondo del fumetto giapponese. Ogni singola scena dell'Eclisse potrebbe far parte di questa classifica, ma per ovvi motivi ne sceglieremo solo una: il momento in cui iniziò tutto, il momento in cui le ombre iniziarono ad avvicinarsi a Griffith che diede inizio al fenomeno. Dal volume 12, l'acqua diventa tetra, le ombre calano e il sole diventa una sfera nera di luce mentre Griffith ancora ferito viene avvicinato dalle creature mostruose alle sue spalle e dà inizio all'incubo che i protagonisti di Berserk ancora oggi vivono.