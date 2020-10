Berserk 362, arrivano gli spoiler! Il passato del mondo è da brividi

Per i fan del manga di Kentaro Miura non è stato un bel periodo. Come al solito, l'opera non si è fatta vedere per lungo tempo mentre la sensazione di abbandono si è acuita pensando agli annunci del progetto di Berserk risultato essere in realtà niente di eccezionale. Ma finalmente sta per debuttare Berserk capitolo 362.

La rivista Young Animal che tornerà sugli scaffali giapponesi tra qualche ora conterrà infatti l'atteso nuovo capitolo del manga. Ufficialmente infatti Berserk 362 sarà pubblicato il 23 ottobre, che in Giappone scatterà verso le ore 16 a causa del fuso orario. Ma come di consueto c'è stato chi è già riuscito a mettere le mani sulla rivista e a fornire al popolo della rete i primi spoiler di Berserk 362.

Sono tante le immagini condivise, moltissime senza neanche un dialogo ma ricche di disegni crudi ed espressivi, carichi di significato. Partendo da Gatsu e dall'armatura del Berserker iniziamo un viaggio nel passato con i ricordi del Cavaliere del Teschio. Tra demoni e mostri, mentre Gatsu soffre e Schierke cerca di salvarlo, assistiamo al dolore del Cavaliere una volta umano, al sacrificio della sua amata che gli scompare tra le braccia e al ritorno della Mano di Dio, formata però da componenti diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. C'è stato quindi un altro sacrificio che non conosciamo.

Di quelli mostrati, solo Void è lo stesso di quelli presenti. Cosa sarà successo di preciso? Lo scopriremo tra qualche giorno con Berserk capitolo 362.