Berserk 363 non sarà nel prossimo numero di Young Animal: il manga torna in pausa

Berserk è croce e delizia per i fan. Da una parte, Kentaro Miura fornisce una storia dark fantasy ben scritta, appagante e con disegni eccezionalmente curati. Dall'altra, ci sono i tempi biblici di produzione che però il mangaka e il suo studio stanno cercando di ridurre in modo tale da muoversi più velocemente verso il finale.

Da poche ore però è stato pubblicato il capitolo 362 di Berserk. Un capitolo che affronta il passato del mondo e di un personaggio in particolare, con la solita aura oscura e ricca di sangue e terrore. Siamo quindi tutti in attesa per capire cosa succederà in futuro a Gatsu e compagni. Ma quando arriverà questo futuro?

Di certo non arriverà col prossimo numero di Young Animal. Il numero attualmente uscito conserva l'anteprima del prossimo, programmato per inizio novembre, e naturalmente non figura Berserk. Il manga di Kentaro Miura rientra quindi in pausa fino a data da destinarsi e, considerati i tempi, è difficile avere un altro capitolo prima di altri due o tre mesi.

Non dovremo fare altro che attendere altre informazioni dalla casa editrice Hakusensha o dal mangaka in persona, mentre per ingannare l'attesa i fan possono godersi le ultime fan art dove Gatsu diventa un Apostolo Demoniaco.