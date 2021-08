Berserk 364: anteprima ufficiale con uno spoiler clamoroso? E potrebbe non essere l'ultimo

Il manga di Berserk ci ha accompagnato per decenni e per molto tempo siamo stati consapevoli che la sua serializzazione sarebbe stata ancora lunga. Purtroppo tutto ciò è stato messo in discussione dalla morte di Kentaro Miura, un colpo duro da mandare giù non soltanto per la perdita artistica e autoriale ma anche per quella umana.

L'ultimo capitolo pubblicato mentre l'autore era ancora in vita era il 363, distribuito ormai da diversi mesi. Ci siamo chiesti quale sarebbe stato il futuro dell'opera e negli scorsi giorni Hakusensha ha smosso la situazione comunicando la pubblicazione di Berserk 364 a settembre. Un nuovo capitolo quindi, probabilmente con Miura che ci stava lavorando prima di lasciarci.

Nelle scorse ore in Giappone Hakusensha ha condiviso l'anteprima di Berserk capitolo 364 e ci sono vari elementi da notare e studiare accuratamente. Innanzitutto, la scritta bianca su Gatsu non parla di "ultimo capitolo" o di "finale" ma semplicemente di "nuovo capitolo", quasi a voler rimandare a data posteriore l'interruzione. Sempre se non ci siano piani per continuare la storia.

Ma il pezzo forte sembra arrivare dalle immagini di anteprima disponibili sulla sinistra. Il bambino apparso sul finale del capitolo 363 ha gran parte dello spazio, saltando sulla schiena di Gatsu e poi sulla testa. Mentre si intravedono anche Caska e gli altri, nell'ultima vignetta, quella in basso a sinistra, si nota la trasformazione del bambino, con l'apparizione di alcuni capelli bianchi, che come sappiamo sono un tratto distintivo di Grifis. Come se non bastasse, sempre nella stessa vignetta, si intravede una piccolissima figura che esce da una porta e che ha la silhouette simile a quella di Caska.

Berserk 364 si concluderà con un fatidico incontro a tre tra Caska, Grifis e Gatsu? In basso potete osservare l'immagine condivisa dalla casa editrice giapponese.