Berserk 364: il manga ancora in pausa, il nuovo capitolo non uscirà nemmeno ad aprile

Non c'è fortuna per i lettori di Berserk. Il capolavoro di Kentaro Miura, infatti, procede lentamente a causa di una serializzazione frammentaria, complice soprattutto la salute dell'autore. Ad ogni modo, il manga tarderà ancora la sua uscita tra le pagine di Young Animals almeno per gran parte del mese di aprile.

L'ultima apparizione di Berserk è datata a gennaio, quando uscì il capitolo 363 che finalmente svelò alcuni retroscena sul passato del Cavaliere del Teschio. Purtroppo, l'attesa per il capitolo 364 è destinata a durare dal momento che le anticipazioni della rivista Young Animals non contengono alcuna menzione a Berserk, rinviando di conseguenza l'appuntamento con il manga ai prossimi mesi.

Il magazine è infatti bimestrale, ovvero esce un nuovo numero ogni due mesi, pertanto la serie salterà tutto il mese di aprile e parte di maggio. Solo il 23 aprile, infatti, sapremo se a maggio riprenderà o meno la serializzazione, pausa che altrimenti potrebbe ulteriormente dilatare i tempi di attesa. Ancora una volta, dunque, non ci resta che attendere le prossime settimane per conoscere quale futuro spetterà al capolavoro di Kentaro Miura.

Prima di salutarvi, che ne dite di dare un'occhiata a tutte quelle volte in cui è apparso Berserk in altri anime, manga e persino videogiochi? Secondo voi, invece, quando rivedremo il capitolo 364 di Berserk?