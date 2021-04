Berserk 364 rinviato ancora: il nuovo capitolo del manga non uscirà nemmeno a maggio

L'ultimo numero del bisettimanale di Hakusensha "Young Animal" ha confermato che Berserk non tornerà nel prossimo numero della rivista, in uscita il 28 maggio 2021. L'autore Kentaro Miura terrà quindi ferma la sua opera per il quarto mese di fila, dopo aver pubblicato il capitolo 363 del manga lo scorso gennaio.

I capitoli 362 e 363 di Berserk hanno rivelato qualche curiosità sulla figura del Cavaliere del Teschio, alleato di Guts nella caccia ai componenti della Mano di Dio, con l'ultimo capitolo conclusosi con un inaspettato colpo di scena. Prima di sapere gli sviluppi però dovremo aspettare ancora un po', sperando che Miura decida di riprendere la pubblicazione nel numero di giugno.

Vi ricordiamo che sin dal suo debutto nell'ormai lontano 1989, l'opera di Kentaro Miura ha pubblicato 310 capitoli nei primi vent'anni e appena 50 nell'ultima decade, passando dalla media di 15 capitoli l'anno del 1989/2010 a quella di circa 5 capitoli l'anno dell'ultimo decennio. In particolare, poi, appena dieci capitoli hanno visto la luce dal 2018 al 2020, e uno solo nei primi cinque mesi del 2021.

In attesa di scoprire come proseguirà il viaggio del Cavaliere Nero e del suo nuovo gruppo, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su Berserk, in cui analizziamo gli ultimi eventi e i possibili avvenimenti futuri.