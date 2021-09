Berserk 364 spoiler e immagini: un'ultima pagina da urlo, Kentaro Miura lascia il segno

Il destino di Berserk è ancora nebuloso, con la casa editrice Hakusensha che non ha ancora deciso se e come continuare con questa storia. La situazione è certamente difficile considerato l'addio di Kentaro Miura, il quale però stava già lavorando al capitolo 364 prima di lasciarci. Per questo c'è stato il via libera per questa pubblicazione.

Cosa succederà nell'ultimo capitolo disegnato da Kentaro Miura? La rivista Young Animal che porterà la storia in questione verrà pubblicato in Giappone il 10 settembre 2021. Tuttavia, come di consueto, sono già apparse alcune immagini in rete. Dopo l'anteprima spoiler di Young Animal del mese scorso, tutto diventa confermato. Ecco gli spoiler di Berserk 364 con tanto di immagini.

Il capitolo è composto da 29 pagine, ma i leaker mostrano soltanto le ultime, che potete osservare nella galleria in basso. Caska si sveglia nel letto e alla destra sembra osservare il posto vuoto. Si alza e va alla finestra, dalla quale vede Gatsu con il bambino dai capelli neri che lo aveva raggiunto al termine dello scorso capitolo. Il bambino però inizia a trasformarsi, con i capelli che diventano candidi come quelli di un certo personaggio. Caska esce dalla casa, Gatsu è scosso: davanti a loro hanno un Griffith in lacrime. La traduzione delle ultime frasi è "Anche quello sparirà subito... Insieme alla striscia di lacrima... Diviene la rugiada del mattino...".

Così si chiude il ciclo di Kentaro Miura su Berserk, con i due nemici uno di fronte all'altro sull'isola degli elfi.