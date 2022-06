Berserk 365 e 366, il ritorno del manga: un doppio capitolo con la furia di Gatsu

La community di Berserk ha dovuto dire addio al suo creatore a maggio 2021, più di un anno fa. Hakusensha però, grazie all'aiuto di Studio Gaga e del mangaka Kouji Mori, continuerà a pubblicare i capitoli di Berserk fino alla conclusione della storia. E il primo a far parte di questo nuovo giro è Berserk 365.

L'arrivo di Griffith sull'isola degli elfi viene prima interrotto da una pagina a colori che celebra il ritorno di Berserk e poi una breve panoramica su altri luoghi dell'isola, con l'elfo Pak in primis, con tutti che capiscono che qualcosa di terribile sta arrivando lì. Caska esce fuori e nota Griffith, facendo bollire e sanguinare il suo marchio maledetto. Anche Shierke viene colpita dallo sguardo di Griffith, mentre Gatsu si lancia all'attacco con la sua spada, concludendo il capitolo 365 di Berserk.

Ma su Young Animal è stato pubblicato anche un secondo capitolo, Berserk 366. Gatsu colpisce Griffith, ma sembra non fargli alcun danno, come se l'uomo fosse etereo. Il cavaliere nero continua a fendere l'aria a destra e a manca ma senza ottenere alcun risultato. Farnese intanto ferma Shierke che si stava avvicinando a quell'entità terribile in forma astrale. Arriva anche Pak in zona che osserva la situazione dall'alto, mentre Gatsu sembra ormai senza fiato. All'improvviso, un'enorme mano emerge dal cielo e cerca di ghermire il protagonista: è Zodd l'Immortale, giunto sull'isola.

Il prossimo capitolo di Berserk arriverà tra due settimane.