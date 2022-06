Berserk 365: ecco la prima inquietante pagina teaser per il ritorno del manga

Kentaro Miura riuscì appena a occuparsi di un ultimo capitolo prima di spirare a maggio 2021. L'autore lasciò allo studio GAGA il completamento dei lavori di Berserk capitolo 364, che fu pubblicato poi a settembre 2021 sulla classica rivista Young Animal che aveva accolto la serie fin dal suo inizio. Il cliffhanger aveva lasciato tutti basiti.

Per diversi mesi, sembrava soltanto remota l'ipotesi di far continuare Berserk. Il capitolo 364 era l'ultimo scritto da Kentaro Miura e dalla casa editrice e dallo studio GAGA non trapelavano informazioni utili. Con l'ultimo numero della rivista, però, Hakusensha ha comunicato la ripresa di Berserk che continuerà grazie agli assistenti di Kentaro Miura e soprattutto di Kouji Mori, mangaka di professione e migliore amico di Miura, che conosceva fin dai tempi di scuola.

Su Young Animal, oltre la lunga lettera di redazione e Mori, è comparsa anche una pagina d'anteprima per Berserk 365 terrorizzante e che risveglia uno degli incubi più importanti. Il sigillo dell'Eclisse, il marchio maledetto che affligge il corpo di Gatsu e Caska, è tornato e si riflette proprio negli occhi dell'eroina che da poco ha acquistato il senno. In basso trovate l'immagine rivelata con la data di ritorno di Berserk, il 24 giugno 2022.