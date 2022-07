Berserk 367: un crudele rapimento sotto il chiaro di luna

L'oscurità e la disperazione sono tornate e hanno improvvisamente iniziato ad attanagliare anche l'isola degli elfi, quel luogo pacifico che è molto lontano dalle terre in cui finora sono avvenuti gli accadimenti di Berserk. E il portatore di questa tetra e ignominiosa atmosfera è stato Griffith, l'ex falco bianco e ora membro della Mano di Dio.

Con Berserk 365 e 366 è iniziata l'avventura di Kouji Mori e Studio GAGA sul manga, proprio in una fase estremamente cruciale. Gatsu sta cercando di fare qualcosa ma finora tutti i suoi sforzi sono stati vani, e la cosa non è stata resa più semplice dall'arrivo di Zodd. Sarà lui a combattere con Gatsu in Berserk 367, altro capitolo da poco pubblicato in Giappone e che sembra non voler mettere un freno alle difficoltà del Cavaliere Nero.

Gatsu deve resistere agli attacchi e non più concentrarsi su Griffith, mentre sul resto dell'isola iniziano ad avvertire che c'è qualcosa che non va. Mentre Gatsu continua a combattere, il falco bianco inizia ad avvicinarsi a Caska che, svenuta, era tra le braccia di Farnese e Schierke. Le due non riescono a fare niente per evitare che Griffith metta le mani sulla donna, neanche Gatsu riesce a ferire il nemico con la sua Ammazzadraghi.

Un terremoto sconquassa l'isola mentre Griffith prende Caska tra le braccia e preannuncia un rapimento che potrebbe destinare alla fase finale di Berserk.