Berserk 368, data di uscita e teorie: ci sarà la prima breve pausa per il nuovo corso

È iniziato un nuovo corso per Berserk. Il compianto Kentaro Miura ha lasciato qualche informazioni ai suoi allievi di Studio GAGA ma soprattutto un grande ammontare di dettagli al suo amico più fidato, il collega mangaka Kouji Mori. Ed è proprio su di lui che è caduta la responsabilità di portare avanti il manga dark fantasy.

Per ora, il gruppo che si è appena formato ha già pubblicato tre capitoli. I primi due, il 365 e il 366, sono stati pubblicati in contemporanea su Young Animal, celebrando così un ottimo ritorno per Berserk. Il 367 invece ha fatto la sua apparizione sulla stessa rivista qualche giorno fa. Quest'ultimo non sembra aver lasciato dubbi su ciò che potrebbe succedere a breve: la sfida tra Gatsu e Griffith sembra impossibile da vincere per il primo, che potrebbe anche vedere ancora una volta la sua amata portata via.

Griffith infatti ha tra le braccia Caska, che potrebbe portare a Falconia. Considerato che l'arco dell'isola degli elfi è vicino alla conclusione, con Berserk 368 che sarebbe il quarto dei sei promessi per questa fase, allora è possibile che il Falco Bianco e membro della mano di Dio costringerà il protagonista a raggiungerlo nel suo nuovo regno, dove ci sarà la sfida finale.

Berserk 368 verrà pubblicato in Giappone il 12 agosto 2022, quindi dopo una breve pausa, saltando il numero della rivista Young Animal previsto a fine luglio.