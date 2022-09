Berserk 370 data di uscita e teorie: un'esplosione di rabbia o di disperazione?

Koji Mori e studio GAGA si sono lanciati, con il beneplacito della redazione di Young Animal, nel produrre Berserk. La morte di Kentaro Miura avvenuta oltre un anno fa non ha fermato quindi la storia, anche grazie alle chiacchierate che il mangaka teneva con il suo amico Mori e grazie agli appunti dove descriveva il prosieguo della storia.

Come annunciato da qualche mese, in occasione della ripresa del manga sulla rivista seinen di Hakusensha, sta per finire la saga dell'isola degli elfi con tanta disperazione. Caska è stata rapita da Grifis, che è volato via con Zodd, lasciando Gatsu in preda alla disperazione più nera, mentre l'isola fantastica si disgrega e le sue creature la abbandonano svanendo nel nulla. Non sembra esserci più spazio per altri sentimenti.

La disperazione di Gatsu potrebbe però tramutarsi in rabbia in Berserk 370. Il prossimo capitolo del manga si concentrerà sul tirare le fila sulla saga dell'isola degli elfi, giunta quasi a conclusione. Le battute finali potrebbero essere dominate da un discorso con il Cavaliere del Teschio, che potrebbe spronare il protagonista ad arrivare fino alla fine della propria vendetta, in un percorso che obbligherà Gatsu ad affrontare Grifis.

Berserk 370 uscirà il 14 ottobre 2022 in Giappone, con una piccola pausa su Young Animal.