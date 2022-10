Berserk 370: il destino di uno storico alleato di Gatsu

Riprendendo narrazione direttamente dai tragici eventi del capitolo 369 di Berserk, dopo una pausa Kouji Mori e gli artisti dello studio Gaga, fondato dal compianto Kentaro Miura, sono tornati a raccontare l’avventura del Guerriero Nero e dei suoi compagni, rivelando anche se indirettamente il destino di uno di loro.

I capitoli più recenti dell’opera hanno riportato distruzione e disperazione nel mondo di Gatsu, che si è ritrovato a dover fare i conti, per l’ennesima volta, con l’invincibilità di Grifis. L’antagonista per eccellenza della serie ha infatti invaso la magica terra del regno di Elfhelm, decretando la scomparsa di tutte le creature che la abitavano. Proprio per questo i lettori si erano preoccupati per il destino di Pak, l’elfo che aiutò il protagonista nei primi capitoli del manga, e che lo ha seguito nel corso di tutte le sue avventure.

Nel capitolo 370 gli autori hanno mostrato la fuga della squadra dei protagonisti dalla fine di Elfhelm, e fortunatamente Pak ha potuto sfuggire alla distruzione rimanendo nel mondo fisico, e quindi in vista del gran finale i personaggi principali potranno fare affidamento sulle sue capacità curative. E voi cosa ne pensate degli eventi narrati nell’ultimo capitolo di Berserk? Ditecelo nella sezione riservata ai commenti.

Per finire vi lasciamo alla data d'uscita del capitolo 371 di Berserk.