Berserk 370: una fuga sicura ma c'è solo disperazione per Gatsu

Dal momento in cui fu impresso il simbolo dell'Eclisse, la vita di Gatsu è completamente cambiata. Sempre di lotta e di sangue, ma non più contro avversari umani, bensì contro bestie fantastiche, nell'unico tentativo di raggiungere Grifis e ottenere la sua vendetta. I binari di Berserk però sono stati crudeli con il protagonista.

La fuga di Grifis nello scorso capitolo ha segnato l'inizio della disperazione di Gatsu. Il guerriero nero non è riuscito minimamente a toccare il suo acerrimo nemico, che sembra avere una forza sovrannaturale che non può essere scalfita da un umano. E così, con il crollo dell'isola degli elfi, gli umani vanno via.

Sulla nave di Roderick, vengono portati anche i protagonisti. Farnese è disperata per non aver potuto fare di più, ma viene coinvolta nelle cure. Shierke invece viene a sapere di Gatsu, chiuso in una cabina a parte in preda alla disperazione. Il guerriero nero osserva la sua spada, Ammazzadraghi, e cade a terra in preda al terrore. Inizia a pensare, riflettendo sulla capacità che ha sempre avuto di usare una spada, di poter contare su di lei. E invece ora anche questa è diventata inutile nello scontro con Grifis.

Così si conclude Berserk 370, un capitolo che conclude la saga dell'isola degli elfi.